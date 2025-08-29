Freunde aus Haldensleben und Hakenstedt machen sich auf eine große Reise. Zum Fahrspaß kommen dabei auch viele Abenteuer rund um die Bahn, ein großes Wiedersehen und der Verzicht auf ein Zelt.

Fünf Männer, vier Räder und kein Zelt: Die abenteuerliche Geschichte einer Tour

Von der Börde an die Saale

Eike Koch, Mirko Gadge, Michael Trebesius, der das Begleitfahrzeug steuert, Christian Trebesius und Andy Lienecke (von links) erkunden einen Teil des Saale-Radweges. Start ist am Haldensleber Bahnhof.

Hakenstedt/Haldensleben. - Vier Fahrradbegeisterte haben sich jetzt zu einem Abenteuer auf dem Sattel aufgemacht: Christian Trebesius und Mirko Gadge aus Hakenstedt, Eike Koch und Andy Lienecke aus Haldensleben haben sich teils aus beruflichen Gründen kennen- und schätzengelernt. Daraus entstand eine Freundschaft, die mindestens einmal im Jahr in einer mehrtägigen und oft ereignisreichen Fahrradtour mündet.