Magdeburg, Deutschland
  4. Spiel, Sport und Musik: Bunte Vielfalt beim Familienfest in Magdeburg-Neustadt - mit Bilderstrecke

Schulen, Vereine und Einrichtungen haben im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein Familienfest durchgeführt. Spiel, Sport und Musik standen im Mittelpunkt.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 29.08.2025, 16:26
Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt wurde ein Familienfest gefeiert, unter anderem wurde ein Graffiti-Workshop angeboten.
Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt wurde ein Familienfest gefeiert, unter anderem wurde ein Graffiti-Workshop angeboten. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Beim Familienfest im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt wurde am 29. August 2025 einiges für die kleinen und großen Besucher geboten. Hau-den-Lukas, Zuckerwatte und Büchsenwerfen gehörten zu den zahlreichen Angeboten.