Spiel, Sport und Musik Bunte Vielfalt beim Familienfest in Magdeburg-Neustadt - mit Bilderstrecke
Schulen, Vereine und Einrichtungen haben im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein Familienfest durchgeführt. Spiel, Sport und Musik standen im Mittelpunkt.
Aktualisiert: 29.08.2025, 16:26
Magdeburg. - Beim Familienfest im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt wurde am 29. August 2025 einiges für die kleinen und großen Besucher geboten. Hau-den-Lukas, Zuckerwatte und Büchsenwerfen gehörten zu den zahlreichen Angeboten.