Schulen, Vereine und Einrichtungen haben im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein Familienfest durchgeführt. Spiel, Sport und Musik standen im Mittelpunkt.

Bunte Vielfalt beim Familienfest in Magdeburg-Neustadt - mit Bilderstrecke

Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt wurde ein Familienfest gefeiert, unter anderem wurde ein Graffiti-Workshop angeboten.

Magdeburg. - Beim Familienfest im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt wurde am 29. August 2025 einiges für die kleinen und großen Besucher geboten. Hau-den-Lukas, Zuckerwatte und Büchsenwerfen gehörten zu den zahlreichen Angeboten.