Das Intensivpflege-Unternehmen Vita Amare startet das Jahr mit einer großen Schritt-Challenge. Die Teams sammeln Millionen Schritte und setzen ein starkes Zeichen für Gesundheit und Zusammenhalt. Wo die Haldensleber aktuell stehen.

Mit Laufschuhen und einem Schrittzähler auf dem Smartphone nehmen Doreen Schrader (v. l.), Felicitas Zembruski, Katja Schröder, Kerstin Lehrmann und Stephanie Thiede an der Aktivitätschallenge ihres Unternehmens Vita Amare teil.

Haldensleben - Sportlich in das neue Jahr starten: Für die Pflegefachkräfte und Auszubildenden des Intensivpflege-Unternehmens Vita Amare ist das die Herausforderung im Januar. „Die Idee dazu hatte Geschäftsführerin Anne Burchert, die in den letzten Jahren selbst für sich gelernt hat, wie wichtig Bewegung als Gegengewicht und Ausgleich für die Herausforderungen ihres Berufs ist“, erklärt Benny Weichert, Informatiker von Vita Amare.