Galerie in Flechtingen: Die Frau auf der Schaukel und Stacheldraht

Seit einem Jahr gibt es in Flechtingen die Galerie im Schaufenster. Künstlerinnen erzählen, wie ihre Werke - trotz Pandemie - in der Öffentlichkeit bewundert werden können.

Jeannette Reupke (v.l.), Jenja Angel und Gudrun Kusebauch hatten vor mehreren Wochen die gegenwärtige Ausstellung im Schaufenster gestaltet. Sie zeigt in der Flechtinger Einkaufszeile auf kleinstem Raum Werke der drei Malerinnen und Skulpturen von Mousa Mosaab.

Flechtingen - Neugierig schaut das Pferd den Betrachter an, die Ohren gespitzt. Gleich daneben sieht ein Schwein gespannt auf sein Gegenüber. Die Tiere stehen nicht etwa auf einem Bauernhof, sondern in einem Schaufenster in der Flechtinger Einkaufszeile. Gudrun Kusebauch hat sie auf die Leinwand gebannt. Ein Glas mit Pinseln und eine Palette mit vielen Farbklecksen weisen auf die Malerin hin. Gudrun Kusebauch malt besonders gern Tiere.