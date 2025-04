Ostingersleben - Für ein besonderes Blumenzwiebel-Wochenende öffnet die Gärtnerei von Jolanda van Amerom einschließlich ihres Schaugartens in Ostingersleben am Sonnabend, 12. April, sowie am Sonntag, 13. April, jeweils von 9.30 bis 17 Uhr.

In diesem Jahr findet das Wochenende der offenen Tür etwas früher – kurz vor Ostern – statt. „Es ist nicht verwunderlich, dass der Garten aufgrund der vielen Osterglocken, die im Schaugarten gepflanzt wurden, sehr gelb sein wird“, kündigt Jolanda van Amerom an. „Während des Wochenendes der offenen Tür möchten wir unsere Leidenschaft für die Blumenzwiebel, für Natur im Garten, aber auch andere gärtnerische Erfahrungen mit unseren Besuchern teilen“, berichtet Jolanda van Amerom. Individuelle Pflanzberatungen oder auch komplette Pflanzpläne/Gartenpläne können mit der Gärtnermeisterin und Landschaftsgestalterin abgesprochen werden.

Inspiration Frühling

Die Frühjahrszeit bedeutet ein Weckruf für die Natur. Nicht nur die Tier- und Insektenwelt wird langsam wieder munter, sondern auch die Menschen. Kaffee und Kuchen im Gartencafé „Himmlisch Gut“ oder Bratwurst vom Grill im Schaugarten locken in Ostingersleben zum Verweilen. Verschiedene innovative Sitzgelegenheiten laden ein, den Blick über den Garten im Frühjahr schweifen zu lassen. Aufgrund der hohen Temperaturen der vergangenen Wochen fangen Stauden und andere Blumenzwiebeln bereits an, sich zu färben.

In der „Blumenzwiebel-Scheune“ wartet unter anderem ein vielfältiges Angebot an sommerblühenden Blumenzwiebeln wie Dahlien, Montbretien, Gladiolen, Anemonen und viele besondere Blumenzwiebeln. Das Sortiment umfasst sommerblühende Blumenzwiebeln, Bio-Saatgut sowie ein- und mehrjährige Stauden. Juckt es den Gartenfreunden schon in den Fingern, um eine bunte Farbenwelt zu erschaffen? „Jetzt beginnt die Zeit zum Säen und Pflanzen“, sagt Jolanda van Amerom.

Der Gartensommer startet

Am Sonntag, 13. April, ist der Garten in Ostingersleben im Rahmen der Eröffnungsreihe des Gartensommers der Gartenakademie Sachsen-Anhalt für die Öffentlichkeit zugänglich. Am „Gartensommer 2025 – Offene Gärten in Sachsen-Anhalt“ beteiligen sich mehr als 70 Parks und Gärten in den fünf Tourismusregionen Sachsen-Anhalts: Altmark, Magdeburg-Elbe-Börde-Heide, Harz, Anhalt-Dessau-Wittenberg und Halle-Saale-Unstrut. Die grünen Oasen des Landes werden sich von April bis September jeweils am dritten Sonntag Bewohnern und Gästen öffnen.

Eine die Saison begleitende Broschüre zeigt die Parks und Gärten in Sachsen-Anhalt mit ihren Besonderheiten, Adressen und Öffnungstagen. Sie lädt dazu ein, die Gärten Sachsen-Anhalts mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen.

Tägliche Öffnungszeiten

Fremde Gärten besuchen heißt, die Geheimnisse fremder Gärten kennenlernen, Geschichten lauschen und zwischen prächtigen Stauden, alten Bäumen und duftenden Kräutern auf Entdeckungsreise gehen, heißt, mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen, kreative Ideen für die ökologische Pflege des eigenen Gartens sammeln und anderen Tipps für den eigenen Garten entlocken.

Von Anfang April bis Mitte Juni sind Schaugarten und Gärtnerei in Ostingersleben jeden Freitag und Sonnabend von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Ob Farbtupfer für Balkon oder Terrasse, insektenfreundliches Beet im Garten oder einfach nur bunt Blühendes auf der Wiese, das Team der Gärtnerei berät gern bei der Auswahl der Pflanzen.