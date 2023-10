Marcel Bornkampf aus Haldensleben gibt Tipps, was man zum Ende der Gartensaison mit Gemüse, Obst und Kräutern so alles machen kann.

Haldensleben - Für viele Menschen ist die Pflanze mit den kleinen, weißen Blüten, die gerade vielerorts am Wegesrand und in den Gärten zu sehen ist, Unkraut. Zumindest keine Nutzpflanze. Dabei hat sie zahlreiche positive Seiten, die gerne unterschätzt werden, wie Marcel Bornkampf, Gärtner und Erlebnispädagoge aus Haldensleben, in einer Volksstimme Video-Serie erklärt. Vor allem für Frauen.

Die besten Rezepte mit Schafgarbe. (Schnitt: Christian Kadlubietz, Kamera: Kaya Krahn)

Schafgarbe hat viele positive Seiten, besonders für Frauen. Foto: Kaya Krahn

„Ein altdeutsches Sprichwort besagt: Schafgarbe im Leib, tut gut jedem Weib“, sagt der 30-Jährige. Der Grund: Die Pflanze wirke laut ihm blutstillend und krampflösend. „Sie eignet sich damit hervorragend bei Menstruationsbeschwerden.“

Trotzdem wirke sie bei Männern genauso. Etwa bei kleinen Wunden oder Mückenstichen. „Einfach ein Blatt zerkauen und auf die Wunde oder den Stich drücken“, sagt Bornkampf. „Sie wirkt außerdem entspannend und hilft bei der Verdauung.“

Um die Pflanze haltbar zu machen, könne sie getrocknet werden. Dann kann sie auch als Tee getrunken werden. Zudem ließen sich aus ihr Kaltauszüge mit Wasser machen. „Einfach für 12 bis 24 Stunden in Wasser einlegen“, sagt der Gärtner.

Aus der Pflanze lässt sich zudem Sirup kochen – auch damit bleibt sie lange haltbar. Dafür einfach Blätter und Blüten getrennt vom Stiel mit Zucker und Zitronensäure aufkochen. Nach Geschmack können auch Zitronenscheiben hinzugegeben werden. Anschließend den Topf mit einem Deckel verschließen und für zwei Tage stehen lassen. Danach den Sirup durch ein Tuch filtern. Sollte der Sirup länger haltbar bleiben sollen, ist es am besten, ihn erneut auf etwa 80 Grad zu erhitzen und anschließend in sterile Flaschen umzufüllen.

Die frischen Schafgarbeblättchen eignen sich als Gewürz in Kräuterbutter und Dips, etwa mit Schafskäse oder in anderen Gerichten wie etwa Rührei und Salaten.