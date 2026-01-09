EIL:
Schnee, Spaß und Vorsicht Gefährliches Eis, sicherer Rodelspaß: Warnung und Tipps für Flechtingen und Umgebung
Schnee satt in Flechtingen – doch Vorsicht: Vereiste Seen wie der Schloss-See sind lebensgefährlich. Die Feuerwehr warnt eindringlich. Wer sicher Spaß haben möchte, kann an empfohlenen Rodelhängen in Flechtingen und Umgebung den Winter genießen.
09.01.2026, 18:30
Flechtingen - Vor allem der große Schloss-See in Flechtingen wirkt derzeit auf viele Menschen verlockend. Die Eisfläche scheint stabil, doch genau darin liegt die große Gefahr.