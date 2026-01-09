weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Schnee satt in Flechtingen – doch Vorsicht: Vereiste Seen wie der Schloss-See sind lebensgefährlich. Die Feuerwehr warnt eindringlich. Wer sicher Spaß haben möchte, kann an empfohlenen Rodelhängen in Flechtingen und Umgebung den Winter genießen.

Von Anett Roisch 09.01.2026, 18:30
Nach dem Rodelspaß im Park geht es am Ufer des Flechtinger Schloss-Sees entlang zurück – die Feuerwehr warnt vor dem Betreten der Eisflächen.
Nach dem Rodelspaß im Park geht es am Ufer des Flechtinger Schloss-Sees entlang zurück – die Feuerwehr warnt vor dem Betreten der Eisflächen. Foto: Anett Roisch

Flechtingen - Vor allem der große Schloss-See in Flechtingen wirkt derzeit auf viele Menschen verlockend. Die Eisfläche scheint stabil, doch genau darin liegt die große Gefahr.