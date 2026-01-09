Schnee, Spaß und Vorsicht Gefährliches Eis, sicherer Rodelspaß: Warnung und Tipps für Flechtingen und Umgebung

Schnee satt in Flechtingen – doch Vorsicht: Vereiste Seen wie der Schloss-See sind lebensgefährlich. Die Feuerwehr warnt eindringlich. Wer sicher Spaß haben möchte, kann an empfohlenen Rodelhängen in Flechtingen und Umgebung den Winter genießen.