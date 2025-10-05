Die Bundeswehr bereitet sich auf Gefahren durch Krieg und hybride Angriffe vor. Auch der Landkreis Börde wappnet sich für den Ernstfall.

Geheimplan für den Ernstfall: Was der Operationsplan Deutschland für die Börde bedeutet

Im Kriegsfall könnte die Börde zum Durchmarschgebiet werden.

Haldensleben - Die Bundeswehr plant mit dem sogenannten Operationsplan Deutschland für den Ernstfall. Für den Landes- und Bündnisverteidigungsfall fasst der Plan militärische und zivile Maßnahmen zusammen. Auch mit dem Landkreis Börde sind von der Bundeswehr dafür Gespräche geführt und Absprachen getroffen worden. Denn im Kriegsfall könnte die Börde zum Durchmarschgebiet werden.