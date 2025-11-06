Bei der Verleihung der „Sterne des Sports in Silber“ in der Magdeburger Staatskanzlei geht der Haldensleber Handballverein zwar ohne silbernen Stern nach Hause, dafür aber mit 500 Euro und dem Förderpreis. Was der Verein damit machen will.

Für das Foto posieren Dr. Tamara Zieschang, Sachsen-Anhalts Ministerin für Inneres und Sport (4.v.r.), Thomas Metzke, Vorstand des Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG (2.v.r.), Silke Renk-Lange, Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e.V. (5.v.r.).

Haldensleben. - Auf lokaler Ebene ist der Handballverein Haldensleben (HSV) mit dem „Sterne des Sports in Bronze“ ausgezeichnet worden. Für den Stern in Silber hat es nicht gereicht. Dennoch geht der Verein mit dem Förderpreis und 500 Euro mehr nach Hause. In der Magdeburger Staatskanzlei übergab Tamara Zieschang, Ministerin für Inneres und Sport, den Scheck an die angereisten Mitglieder des Vereins. „Ein Versuch war es dennoch wert“, sagt Dartsabteilungsleiter Holger Maaß, der bei der Verleihung vor Ort war.