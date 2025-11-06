Zwei Ex-Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Vorharz erhalten trotz Untreue-Vorwürfen weiter Gehalt. Ein Vergleich vor dem Arbeitsgericht macht’s möglich. Gibt es doch einen „goldenen Handschlag“?

Nach Untreue-Verdacht im Vorharz: Fristlose Kündigung gekippt – kommt jetzt der goldene Handschlag?

Vor dem Arbeitsgericht haben sich zwei Beschäftigte der Verbandsgemeinde Vorharz und die Arbeitgeberseite auf einen Vergleich geeinigt - jetzt ist klar, worum es inhaltlich geht.

Wegeleben. - Bekommen zwei ehemalige Beschäftigte der Verbandsgemeinde Vorharz - darunter ein Ex-Amtsleiter, denen Untreue zum Nachteil der Kommune vorgeworfen wird, einen goldenen Handschlag, also eine finanzielle Abfindung? Eine Frage, die nach einem im Gütetermin vor dem Arbeitsgericht geschlossenem Vergleich im Raum steht.