Cannabis-Lager auf Womirstedter Gewerbehof Erschreckend: Polizei hebt Drogenbunker in Wolmirstedt aus
Ein Großaufgebot der Polizei reiste am Dienstag nach Wolmirstedt. Der Einsatz war von Erfolg gekrönt. Die Beamten fanden ein Cannabis-Lager.
Aktualisiert: 06.11.2025, 15:09
Wolmirstedt. - Das große Polizeiaufgebot am Dienstag beunruhigte viele Bürger. Einsatzfahrzeuge rückten in Elbeu an, später im Bereich der Rogätzer Straße. Eine Drogenspur führte schon länger in einen Wolmirstedter Gewerbehof.