  4. Digitaler Neustart für Internetauftritt: Gemeinde Calvörde ist online – moderner, übersichtlicher und näher dran als je zuvor

Was steckt hinter der neuen Webseite? Ein frischer Look, viele nützliche Funktionen – und überraschende Möglichkeiten für Vereine, Bürger und Gäste. Jetzt entdecken, was die Seite alles zu bieten hat! Was ist los in Calvörde?

Von Anett Roisch 17.10.2025, 18:00
Freiberufler Matthias Jakisch zeigt die neue Website der Gemeinde Calvörde mit aktuellen Terminen, Vereinsinfos und allem, was das Dorfleben bewegt. Foto: Mandy Jakisch

Calvörde - Was früher in Schaukästen aushing oder beim Plausch über den Gartenzaun die Runde machte, ist jetzt mit wenigen Klicks erreichbar: Die Mitgliedsgemeinde Calvörde hat eine neue Webseite.