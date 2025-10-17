Digitaler Neustart für Internetauftritt Gemeinde Calvörde ist online – moderner, übersichtlicher und näher dran als je zuvor

Was steckt hinter der neuen Webseite? Ein frischer Look, viele nützliche Funktionen – und überraschende Möglichkeiten für Vereine, Bürger und Gäste. Jetzt entdecken, was die Seite alles zu bieten hat! Was ist los in Calvörde?