Die Tochter eines Friseurmeisters aus Haldensleben berichtet bei Facebook über verletzende Zuschriften und Gerüchte um Filialschließungen. Was steckt dahinter?

Gerüchte um Friseur-Schließungen und Entlassungen in Haldensleben - was ist dran?

Geschäfte in Haldensleben

Angeblich sollen die Filialen von Friseurmeister Valentin Gaertig in Haldensleben schließen. Was ist an dem Gerücht dran?

Haldensleben - Die Friseursalons von Friseurmeister Valentin Gaertig sind in Haldensleben alteingesessen und bekannt. Nun kamen Gerüchte auf, dass die Filialen schließen und alle Mitarbeiter entlassen würden. Das berichtet die Tochter von Valentin Gaertig, Martina Gaertig, in einer Facebook-Gruppe. Was steckt dahinter?

Lesen Sie auch: Was Haldensleben gegen den Leerstand in der Hagenstraße tun möchte

Der Traditionsfriseur hat zwei Filialen in Haldensleben, eine in der Magdeburger Straße und eine in der Kiefernwaldstraße. „Ich bin die Tochter von Friseurmeister Valentin Gaertig. Seit März war er schwer erkrankt und daher sehr lange im Krankenhaus. Die schwerste Zeit liegt hinter uns und ihm geht es jetzt wieder gut!“, schreibt die Tochter von Valentin Gaertig bei Facebook.

Haldensleben: Angebliche Schließung Ende Dezember

Allerdings kamen nun neue Sorgen hinzu. „Bei uns kam jemand in den Laden und hat gefragt, warum wir nicht erzählen würden, dass wir zum 31. Dezember schließen“, sagt Karin Gaertig, die Frau des Friseurmeisters. „Da waren wir schon etwas überrascht, genau wie die Mitarbeiter.“

Lesen Sie auch: Kommentar zum Leerstand in der Innenstadt von Haldensleben: Das Henne-Ei-Problem

Das Gerücht scheint sich bereits herumgesprochen zu haben. So beschreibt es Martina Gaertig bei Facebook. „Leider werden wir jedoch in den letzten Tagen massivst angesprochen: Entweder gibt es Beileidsbekundungen (!) oder es wird erzählt, alle Geschäfte werden geschlossen und unsere Mitarbeiter entlassen.“ Das würde für viel Aufsehen und Aufregung sorgen, „insbesondere bei unseren treuen und tollen Mitarbeitern, die die ganze Zeit über die Stange gehalten haben.“ Sie möchte klarstellen, dass an den Gerüchten nichts dran sei. „Es werden keine Mitarbeiter entlassen, es werden keine Geschäfte geschlossen und wenn mein Vater wieder richtig fit ist, steht auch er wieder im Salon.“ Und auch Karin Gaertig zeigt sich verärgert über die Gerüchte. „Das ist ja schon fast geschäftsschädigend.“

Immerhin ist der Zuspruch von den Haldenslebern in der Facebook-Gruppe groß: Gerade einmal 16 Stunden, nachdem der Beitrag veröffentlicht wurde, haben 43 Personen ihre Gute-Besserungs-Wünsche für den Friseurmeister kommentiert.