„Unsere Grüne Glasfaser“ baut derzeit das schnelle Internet für Haldensleben. In dem Ortsteil wurden bereits Hausanschlüsse gebaut, aber wie geht es weiter? Es gibt auch Probleme.

Glasfaserausbau: Wie es in Süplingen und Bodendorf läuft und welche zwei großen Hindernisse es gibt

Für den Glasfaserausbau sollen in Süplingen und Bodendorf noch Kabel verlegt werden. Von der Satueller Straße bis nach Uthmöden seien in den öffentlichen Straßen die Kabel bereits eingeblasen.

Haldensleben/Süplingen. - Im vergangenen Jahr wurde an vielen Ecken in Haldensleben gebaggert und gebuddelt. Schuld war der Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt und den Ortsteilen. Die Arbeiter, die viele Bürger auf den Straßen gesehen haben, gehörten zur Soli Infratechnik GmbH. Das Unternehmen führt die Arbeiten im Auftrag des Glasfaserunternehmens „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) aus.