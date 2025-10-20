Europaschulen im Kalender 2026 Gleich zweimal drin: Alstein-Grundschüler knipsen Fotos mit Erfolg
Der Kalender der Europaschulen in Sachsen-Anhalt für 2026 ist da. Auf den zwölf Kalenderblättern ist gleich zweimal die jetzige Klasse 2B mit ihren Fotos vertreten.
Haldensleben - Auf den Kalenderblättern des neuen Europaschul-Kalenders im Februar und im April findet sich die jetzige Klasse 2B der Grundschule „Gebrüder Alstein“ aus Haldensleben mit ihren Fotos wieder. An dem Kalenderwettbewerb beteiligen sich nicht nur die fünf Grundschulen, die zum Netzwerk der Europaschulen gehören, sondern alle 28 Europaschulen in Sachsen-Anhalt – von Sekundarschulen über Gymnasien bis zu den berufsbildenden Schulen. „Den Wettbewerb gibt es schon, solange ich denken kann“, meint Michael Blaschke, der Schulleiter seit 20 Jahren ist.