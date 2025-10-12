Für die Stadt Magdeburg gibt es in diesem Jahr den „Gender Award“ für hervorragende Gleichstellungsarbeit. Wie sieht es in den Kommunen im Landkreis Börde aus?

Gleichstellung im Landkreis Börde: Wie gut funktioniert die Arbeit in den Städten?

Für den Landkreis Börde ist die Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte Katja Klommhaus.

Haldensleben/Oschersleben/Wanzleben/Wolmirstedt. - Magdeburg ist seit diesem Jahr nicht nur als Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt bekannt, sondern auch als Genderhauptstadt des Bundes. Für eine vorbildliche Gleichstellungsarbeit wird die Stadt mit dem „Gender Award“ 2025 ausgezeichnet. In der Kategorie für Kommunen über 100.000 Einwohner liegt Magdeburg vor der Stadt Münster. Wie sieht die Gleichstellungsarbeit in den Städten im Landkreis Börde aus?