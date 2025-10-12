Auch Magdeburger zieht es immer wieder zum Hof der Klugen Tiere. Jetzt war Atzendorf zum Kürbisfest Besuchermagnet. Zum Halloween-Wochenende sicher auch.

Janko Behring mit seinem Falkland-Cara-Cara und Hexe Katharina waren begehrte Akteure und Animateure beim Kürbisfest auf dem Hof der Klugen Tiere in Atzendorf.

Atzendorf/Magdeburg. - Auf dem Dorf mit ganz vielen Tieren ist es doch am schönsten. Oder warum ist Katrin Gensich mit Familie und Freunden von Magdeburg nach Atzendorf auf den Hof der Klugen Tiere gekommen? „Weil Oskar, Edgar, Isabel und Henry hier Tiere auch anfassen können“, erklärt die Landeshauptstädterin für die vier mitgebrachten Knirpse. Die Waschbären seien übrigens die Lieblinge der Kinder.