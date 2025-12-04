Die Haldensleber Tempelritter haben Playmobil-Szenen der Grimm'schen Klassiker gestaltet. Alle Kinder sind eingeladen, in der Innenstadt auf Märchensuche zu gehen und sich auf dem Sternenmarkt eine kleine Überraschung zu verdienen.

Die Tempelritter Detlef Zechelt sowie Heike und Fokko Seeger laden (von links) alle Kinder ein, in der Haldensleber Innenstadt Märchen zu erraten und sich auf dem Sternenmarkt eine kleine Überraschung zu verdienen.

Haldensleben - Wer in diesen Tagen aufmerksam durch die Hagenstraße in Haldensleben schlendert, wird hier und da in den Schaufensten kleine Playmobil-Szenen entdecken können. Die Haldensleber Tempelritter haben insgesamt acht Grimm'sche Märchen in Miniatur nachgebaut und sie in den Fensterläden verschiedener Geschäfte platziert.

Alle Kinder sind nun eingeladen, in den nächsten zwei Wochen in der Innenstadt auf Märchensuche zu gehen, sich das inszenierte Märchen und die dazugehörige Nummer zu notieren. Kinder, die alle acht Szenen richtig erraten und zuordnen, dürfen sich am Stand der Tempelritter auf dem Haldensleber Sternenmarkt eine kleine Überraschung abholen.

Der Sternenmarkt wird am Sonnabend, 6. Dezember, um 15 Uhr durch Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) offiziell eröffnet.