Die Haldensleber Templer präsentieren zum 20-jährigen Vereinsbestehen eine Miniatur-Version des Stendaler Torturms. Im Maßstab 1:22 erlaubt das detailgetreue Modell einen Blick ins Innere des historischen Wahrzeichens.

Haldensleben - Während unten in der Küche alles still ist, dringen aus der ersten Etage des Stendaler Torturms Stimmen durch den Flur, das Klirren von Gläsern ist zu hören. Zwei Ritter stoßen fröhlich auf ihren Feierabend an. Ob sich diese Szene wirklich einmal abgespielt hat, lässt sich zwar nicht belegen. Das maßstabgetreue Modell des Haldensleber Wahrzeichens ermöglicht aber einen ansonsten realistischen Einblick in das Innere des Turms, der heute als Vereinsquartier der Haldensleber Tempelritter dient.