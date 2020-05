Christina Wiegmann, bei der Stadt für Grünanlagen zuständig, an einem neuen Staudenbeet an der Magdeburger Straße. Foto: Johannes Vetter

Der Frühling ist auch in Haldenslben angekommen. Trotz Corona. Die städtische Gärtnertruppe pflanzt dieser Tage fleißig.

Haldensleben l Anders als viele Hobbygärtner pflanzen die städtischen Gärtner das Gros im Herbst. Aber nicht nur. An mehreren Ecken der Stadt werden in diesen Tagen neue Beete angelegt. So etwa an der Magdeburger Straße vor dem von der Stadt sanierten Haus mit der Nummer 46. Glockenblumen, Storchschnabel und orientalische Nieswurze hat die städtische Gärtnertruppe von Christina Wiegmann (Sachgebietsleiterin Grünanlagen) dort neu gepflanzt, neben vielen anderen Staudengewächsen.

„Wir haben in Haldensleben zu wenig Stauden“, sagt Wiegmann. Das solle sich nun ändern. Gepflanzt werde nach an Hochschulen konzipierten Staudenmischungsplänen, erläutert Wiegmann. Außerdem sollen Lilienwiesen und Blühwiesen entstehen, an zwei Orten, insgesamt 100 Quadratmeter. Die Hälfte der Fläche werde auf dem Bahnhofsvorplatz bepflanzt, die andere an der Gerikestraße, Ecke Althaldensleber Straße. Ob die Blühwiesen noch in diesem Jahr blühen, hängt auch vom Wetter ab. Wie Wiegmann berichtet, sei aufgrund der Trockenheit im vergangenen Jahr nicht jede Aussaat aufgegangen.

In Vorsorge auf ein möglicherweise erneutes Dürrejahr gehen die Stadtgärtner indes neue Wege. Für besonders schwierige Stellen habe die Stadt 30 Wassersäcke gekauft, berichtet Wiegmann. Diese geben Wasser über einen längeren Zeitraum an die Pflanzen ab. Teilweise würden die Säcke mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern noch nach eineinhalb Tagen Wasser abgeben, sagt Wiegmann.