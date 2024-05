über die nationalen Grenzen hinaus ist für viele Menschen heute ein ganz besonderer Tag. Denn um 21 Uhr startet das Finale vom Eurovision Song Contest (ESC), der in diesem Jahr live aus Malmö übertragen wird.

Ein Ereignis, das für einige Musikliebhaber traditionell mit einer ESC-Party zelebriert wird. Ich habe ein paar Freunde, die das bereits seit Jahren so machen und sich dafür in Gruppen vor dem Bildschirm zusammensetzen.

Asche auf mein Haupt: Ich gehöre nicht wirklich dazu. Interessant finde ich es aber allemal, zu hören, welche Songs gerade in welchem Land populär sind.

Deshalb habe ich vorab auch schon in die meisten Lieder reingehört, die heute Abend auf der Bühne präsentiert werden.

Mein derzeitiger Favorit ist die Schweiz, die schickt Nemo, 24 Jahre alt, mit dem Song „The Code“ ins Rennen.

Für Deutschland könnte es meiner Meinung nach hingegen wieder düster aussehen – wurden wir seit unseres Siegs 2010 nicht wirklich mit Punkten überhäuft. Es bleibt spannend, auf welchem Platz wir in diesem Jahr wohl landen werden.

Musikalische Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Was das Wochenende bringt:

Ausgehen und Feiern:Buttergasse: Die große Ü30-Party mit Toni Winter beginnt am Sonnabend um 22 Uhr. Insel der Jugend: Ab 18 Uhr stehen am Sonnabend auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 Konzerte auf dem Plan, ab 22 geht es drin auf zwei Floors weiter mit DnB & Techno. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Militanz“. Café Treibgut: „Schlager Meets House“ im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 am Sonnabend ab 19 Uhr. DJ Kas sorgt für die Musikmischung.

Konzerte am Muttertag: Die Original Rottersdorfer spielen diesen Sonntag, 12. Mai, ab 15 Uhr Blasmusik beim Mückenwirt in der Straße An der Elbe 14. Das Konzert mit Enrico Scheffler beginnt diesen Sonntag, 15 Uhr, im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Märkte in Magdeburg: Am Sonnabend laden die Wochenmärkte am Alten Markt, Marktplatz Kosmos-Promenade sowie am Neustädter Platz von jeweils 9 bis 13 Uhr zum Schlendern und Stöbern ein.