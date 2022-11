Haldensleben bleibt Hauptsitz des Gelenkwellen-Herstellers IFA

Haldensleben - Das Automobilzuliferunternehmen IFA besitzt vier Produktionsstandorte, an denen Gelenkwellen für Fahrzeuge hergestellt werden. Neben den USA liegen sie in Polen, China und in Haldensleben. „Haldensleben soll der Hauptsitz von IFA bleiben“, sagt Geschäftsführer Robert Roiger. Er ist seit einiger Zeit der CEO (Chief executive officer) des Unternehmens und leitet gemeinsam mit Jan C. Maser und Stefan Bultmann im Trio die Amtsgeschäfte des traditionsreichen Haldensleber Unternehmens.