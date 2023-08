Der Startschuss für das 30. Haldensleber Alstadtfest ist am Freitagabend gefallen. Für drei Tage verwandelt sich die Innenstadt in eine Partymeile.

Die "Kiepengold Band" gab am Freitagabend den inoffiziellen Startschuss für das 30. Haldensleber Altstadtfest.

Haldensleben - Haldensleben feiert. Am Freitagabend fiel der Startschuss für das mittlerweile 30. Altstadtfest. Für drei Tage verwandelt sich die Innenstadt in eine Partymeile.

Gar nicht abwarten konnten es die Musiker von der „Kiepengold Band“, die Besucher in Partystimmung zu versetzen. Denn noch vor der offiziellen Eröffnung des Festes, die Bürgermeister Bernhard Hieber am Freitag gegen 20 Uhr auf dem Marktplatz vornahm, haben die Lokalmatadore aus der Region Haldensleben auf der Khepera-Bühne am Alten Friedhof ihre Repertoire-Kiste voller Rock, Pop, Oldies und Schlager geöffnet.

Bis Sonntagabend werden auf vier Bühnen jede Menge Musik, Spaß und Unterhaltung für Abwechslung sorgen, die Innenstadt verwandelt sich in eine Festmeile. Und ein Höhepunkt wird der große Festumzug am Sonntag, 27. August sein, der um 12 Uhr von der Masche startet. Er steht ganz im Zeichen des Wiederaufbaus der Stadt vor 800 Jahren.