Seit dem 1. April sind der Besitz und Anbau von Cannabis in Deutschland für Erwachsene bisweilen legal. Wo der Konsum in Haldensleben trotzdem verboten und was die Drogenberatungsstelle der Stadt zur Teillegalisierung sagt.

Haldensleben. - Die einen feiern es mit einer Kiff-Orgie am Brandenburger Tor, die anderen können nur mit dem Kopf schütteln. Seit dem 1. April ist das umstrittene Cannabis-Gesetz in Kraft. Der Besitz und Anbau der Pflanze sind damit unter bestimmten Voraussetzungen für Erwachsene in Deutschland legal. Doch nicht überall in der Öffentlichkeit darf nun einfach gekifft werden. Eine Karte zeigt, wo es in Haldensleben nach wie vor verboten ist.