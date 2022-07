Stadtentwicklung Haldensleben: Tempo 30 und weitere Neuerungen in der Kreisstadt

Das Haldensleber Stadtentwicklungskonzept wurde im März beschlossen und umfasst 90 Maßnahmen. Davon laufen bereits einige, etwa in Althaldensleben oder am Pfändegraben. Wo demnächst Arbeiten zu erwarten sind und was bereits umgesetzt ist.