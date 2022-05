Mittellandkanal-Promenade in Haldensleben soll attraktiver werden

Das neue Stadtentwicklungskonzept von Haldensleben sieht vor, die Promenade am Mittellandkanal zu verschönern. Ein Haldensleber setzt sich dafür seit Jahren ein. Was soll dort entstehen? Und wann soll das Projekt starten?

Der Mittellandkanal in Haldensleben soll eine schönere Promenade bekommen.

Haldensleben - Es ist ein windiger Tag, als Hans-Joachim Schneider die Tür seines Hauses im Klinggraben öffnet. Auf einem Tisch im Wintergarten hat er zwei dicke Packen Papier bereitgelegt, die von der Sonne angestrahlt werden. Obendrauf liegen zahlreiche Artikel aus der Volksstimme. „Wissen Sie, ,Fit ohne Fitnessstudio’, das hat mir gefallen. Weil ich seit Jahren versuche, hier an der Promenade etwas Ähnliches aufzubauen“, sagt der 72-Jährige. „Fit für Jung und Alt, zu jeder Tageszeit, in jeder Kleidung und an der frischen Luft.“