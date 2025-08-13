Zwei Arztpraxen wechseln in den neuen Erweiterungsbau an der Gerikestraße. Auch wer in die alten Praxisräume einzieht, steht schon fest.

Haldensleben. - Noch werden im neuen Medi-Center an der Gerikestraße die letzten Handgriffe gemacht, aber bald sollen hier in zwei neuen Praxen die ersten Patienten behandelt werden. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist der Erweiterungsbau so gut wie fertiggestellt. Rund 1,8 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert.