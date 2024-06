Die Haldensleber Hausärztin Christine Schulze geht in den Ruhestand. Sie hat viele Jahre gebraucht, um einen Nachfolger für ihre Patienten zu finden, doch das ist nun geschafft.

Haldensleber Ärztin geht in Rente: Was erwartet die Patienten bei ihrem Nachfolger?

Hausarzt-Praxen in der Börde

Nun sei genau der richtige Zeitpunkt, um in den Ruhestand zu gehen, findet Christine Schulze (vorn). Sie übergibt ihre Praxis an Christian Friedemann, der auch Mitarbeiterin Nadine Seiler übernimmt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Ärztemangel: Dieses Thema ist in Haldensleben längst kein neues mehr. Christine Schulze weiß nur zu gut, dass neue Ärzte nicht einfach zu finden sind. „Ich habe jetzt drei bis vier Jahre nach einem Nachfolger für meine Praxis gesucht“, sagt die Haldensleber Ärztin. Ihr war es wichtig, ihre Hausarztpraxis in der Langen Straße mit dem Eintritt in den Ruhestand nicht einfach abzuschließen. „Da hätten sich meine Kollegen sicher auch nicht gefreut“, sagt Christine Schulze und lacht.