Spaß in den Ferien in der Börde

Ferienkinder, die im Hort Otto Boye in Haldensleben betreut werden, machen einen "Roller-Führerschein".

Haldensleben - Wenn Ferien sind, aber die Eltern keinen Urlaub haben, sind die Ferien-Horte für die Schüler in Haldensleben und Umgebung ein wahrer Glücksfall. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich für jeden Tag etwas Tolles einfallen, um die Ferienzeit für die Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten.

Auch im Hort der Haldensleber Otto-Boye-Grundschule war in den vergangenen Tagen viel los. Es gab Fahrten – beispielsweise ins Ökobad in Nordgermersleben – und tolle Mitmachaktionen, wie gemeinsames Kochen. Am Mittwoch konnten die Kinder einen „Roller-Führerschein“ machen. Dazu hatten die Horterzieher einen Parcours auf dem Gelände aufgebaut, den die Mädchen und Jungen durchfahren mussten.

Wer das meisterte, erhielt eine Urkunde mit kleinem Geschenk. Die Schüler glänzten mit Wissen über das Rollerfahren: Immer mit Helm, nicht zu schnell fahren und immer bremsbereit sein waren die wichtigsten Eckpunkte.