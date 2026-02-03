weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Ukrainisches Getreide und Eisen aus Brasilien: Haldensleber Hafen entwickelt sich zur Schnittstelle für die globale Logistik

Der Haldensleber Hafen ist weiter auf Wachstumskurs, jährlich werden hier Millionen Tonnen Fracht aus aller Welt umgeschlagen. Zurzeit hat der Hafen aber mit Eis auf dem Mittellandkanal zu kämpfen.

Von Till Frieling 03.02.2026, 10:15
UHH-Geschäftsführer Arne Pröhl zieht eine positive Bilanz zum vergangenen Jahr.
UHH-Geschäftsführer Arne Pröhl zieht eine positive Bilanz zum vergangenen Jahr. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Die derzeit eisigen Temperaturen haben auch den Mittellandkanal bei Haldensleben fest im Griff, dicke Eisschollen treiben auf dem Wasser. Das Eis mache den Binnenschiffern und auch dem Haldensleber Hafen das Leben gerade schwerer, berichtet Arne Pröhl, Geschäftsführer der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben. „Wir haben damit zu kämpfen.“