Der Haldensleber Hafen ist weiter auf Wachstumskurs, jährlich werden hier Millionen Tonnen Fracht aus aller Welt umgeschlagen. Zurzeit hat der Hafen aber mit Eis auf dem Mittellandkanal zu kämpfen.

Haldensleber Hafen entwickelt sich zur Schnittstelle für die globale Logistik

Haldensleben - Die derzeit eisigen Temperaturen haben auch den Mittellandkanal bei Haldensleben fest im Griff, dicke Eisschollen treiben auf dem Wasser. Das Eis mache den Binnenschiffern und auch dem Haldensleber Hafen das Leben gerade schwerer, berichtet Arne Pröhl, Geschäftsführer der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben. „Wir haben damit zu kämpfen.“