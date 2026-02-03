Für das Verwenden von Einnahmen aus Solarparks sowie Windrädern legt die Verwaltung nach langen Politik-Diskussionen einen konkreten Plan vor. Gesprächsbedarf existiert aber weiter.

Geld für Windkraftanlagen und Photovoltaik: Wie wird es in Arendsee verteilt?

Für Strom, der von Windrädern erzeugt wird, fließt unter anderem Geld in die Einheitsgemeinde.

Arendsee. - 50 Prozent für die Ortsteile und die andere Hälfte für die gesamte Einheitsgemeinde: Dies ist Kern einer Stadtratsbeschlussvorlage. Doch ohne weitere Diskussionen scheint sich das Thema nicht zum Ende führen zu lassen. Dies wird am Beispiel von Neulingen klar.