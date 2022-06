Haldensleber Kita Max und Moritz ist am Krankheits-Limit

Die Corona-Pandemie macht auch vor den Haldensleber Kitas keinen Halt. Die Kita „Max und Moritz“ hat es besonders hart getroffen. Nun werden die Eltern in die Pflicht genommen.

Zwar kriegen die Kinder in der Kita „Max und Moritz“ auf Nachfrage zwei Tests pro Woche, trotzdem gibt es dort Corona-Fälle.

Haldensleben - Die Haldensleber Kindertagesstätte „Max und Moritz“ ist die größte in der Stadt. Rund 180 Kinder werden dort derzeit von 28 Mitarbeitern betreut. Doch im Moment ist ein normaler Betrieb nicht möglich. „Sehr viele der Erzieher sind krank“, berichtet Haldenslebens Dezernent Oliver Karte. Wie die Volksstimme aus einer anderen Quelle erfahren hat, sollen es 13 Kita-Mitarbeiter sein, die derzeit fehlen. Ein großer Teil von ihnen ist am Corona-Virus erkrankt, einige aber auch an anderen Krankheiten. Darum mussten Kitaleitung und Stadt reagieren und beriefen kurzfristig eine Notfallsitzung zusammen mit dem Elternkuratorium ein.