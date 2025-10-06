Die Kita St. Marien in Haldensleben hat ein neues Konzept und eine neue Leitung. Die Kinder sollen für Naturwissenschaften und kreatives Denken begeistert werden.

Ann Kristin Kahlert ist die neue Leiterin der Kita „St.Marien“ in Haldensleben.

Mit einem neuen pädagogischen Konzept und einem Wechsel in der Einrichtungsleitung stellt sich die Johanniter-Kindertagesstätte St. Marien in Haldensleben neu auf. Seit September wird die Einrichtung in Trägerschaft der Johanniter-Unfallhilfe von Ann Kristin Kahlert geleitet. Und auch beim Lernkonzept innerhalb der Kita gibt es Veränderungen.