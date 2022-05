Haldensleber Pfingstmasche hat ihre eigene Zeitrechnung

Für den Altmärkischen Schaustellerverein ist die Pfingstmasche in Haldensleben einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender. Doch im Jubiläumsjahr lässt das Jubiläum auf sich warten.

Zeit, das sich was dreht: Nach zwei Jahren Zwangspause richtet der Altmärkische Schaustellerverein in Haldensleben die 498. Pfingstmasche aus.

Haldensleben - Normal ist in den Zeiten, in denen Corona weitgehend das Leben bestimmt hat, nichts. Denn normalerweise würde der Altmärkische Schaustellerverein in diesem Jahr mit den Haldensleber ein ganz besonderes Jubiläum feiern: die 500. Pfingstmasche.