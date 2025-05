Anstelle eines Feuerwerks soll es bei der diesjährigen Pfingstmasche in Haldensleben todesmutige Akrobatik auf zwei Rädern geben. Was die Gründe dafür sind.

Volksfest in der Börde

Haldensleben. - Bis die 501. Pfingstmasche in diesem Jahr ihre Tore öffnet, dauert es noch ein wenig. Einen kleinen Ausblick auf eine der vielen Attraktionen geben die Organisatoren vom Altmärkischen Schaustellerverein Stendal aber jetzt schon und kündigen dabei eine Veränderung zu den vorausgegangenen Jahren an.

So müssen die Haldensleber in diesem Jahr beim ältesten Volksfest der Stadt auf ein Feuerwerk verzichten. Stattdessen bekommen sie mit dem „Globe of Speed“ eine benzingetriebene Akrobatikshow geboten.

Auftritte mit der Todeskugel im Fernsehgarten und bei der Formel 1

Bei der Stuntshow wagen sich die Akrobaten mit ihren Motorrädern in einen auch als Todeskugel bekannten Stahlkäfig und führen dort ihre Kunststücke vor. Das Team um Alex Ramien ist mit seinen Darbietungen schon bei Festivals, im Fernsehgarten und bei Rennen der Formel 1 aufgetreten.

Die Vorführungen in Haldensleben sind für Alex Ramien etwas Besonderes. Neben ihm wagt sich auch sein Sohn Luke Ramien in die etwa drei Tonnen schwere Kugel. Der Zwanzigjährige sei schon von Kindesbeinen an mit bei den Stuntshows gewesen, erzählt er.

Kein Feuerwerk wegen Waldbrandgefahr

Auf das Feuerwerk wird bei der diesjährigen Pfingstmasche aus Sicherheitsgründen verzichtet. In den vergangenen Jahren habe es oft eine erhöhte Waldbrandgefahr aufgrund von Trockenheit gegeben, erklärt Werner Jacob, Vorsitzender des Altmärkischen Schaustellervereins. Das Feuerwerk musste daher oft aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. „Um das auszuschließen, haben wir uns dazu entschlossen, kein Feuerwerk mehr abzubrennen.“

Die Pfingstmasche findet in diesem Jahr vom 7. bis zum 15. Juni statt. An den Pfingsttagen öffnet der Jahrmarkt bereits um 11 Uhr seine Türen, an allen anderen Tagen geht es um 14 Uhr los.