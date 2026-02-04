Seit 30 Jahren befindet sich das Stadtarchiv Schönebeck nun in der Prager Straße. Damals reichte der Platz für die Dokumente aus. Heute stößt das Haus an seine Kapazitätsgrenzen.

Matthias Hille und Britta Meldau sichten Akten in der unteren Etage des Archivs. Hier stehen die großen, schweren Rollregalanlagen.

Schönebeck. - 30 Jahre ist es nun her, dass das Stadtarchiv Schönebeck die Räume in der Prager Straße bezogen hat. Seitdem hat sich der Bestand mehr als verdoppelt. Und wer glaubt, ein Archiv sei öde und langweilig, der muss eines besseren belehrt werden. Ein Archiv ist ein spannender Ort, der immer wieder Überraschungen bereithält. So wie diese Woche erst wieder, als ein ganz besonderes Foto gefunden wurde.