  4. „Bürgermelder“ auf Wanzleber Website aktiv: Stadt dankbar: Hinweise helfen und sorgen für eine sichere und saubere Stadt

Seit sechs Jahren wird der „Bürgermelder“, ein stadteigenes Meldungsportal, betrieben. Viele Straßenleuchten wurden wieder zum Laufen gebracht und andere Probleme aus der Welt geschafft. Was die häufigsten Anliegen der Bürger sind.

Von Saskia Lohöfer 14.12.2025, 16:00
Die Karte des „Bürgermelder“ Stadt Wanzleben-Börde hat viele Punkte markiert.
Die Karte des „Bürgermelder" Stadt Wanzleben-Börde hat viele Punkte markiert.

Wanzleben - Für einen Moment Ordnungsamt spielen – mit dem „Bürgermelder“ auf der Webseite der Stadt Wanzleben-Börde lassen sich große und kleine Probleme ohne viel Zeit und Aufwand melden. In diesem Jahr nutzten die Wanzleber fleißig das Portal: Genau 113 Anliegen wurden an die Stadt online herangetragen, erklärt Bürgermeister Grit Matz auf Anfrage. Das bedeutet, dass alle drei Tage ein Ärgernis in der Stadt angezeigt wird.