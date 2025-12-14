Mit René Meier hat der letzte Soldat die Elb-Havel-Kaserne verlassen, der sie schon zu DDR-Zeiten kannte. Der Havelberger ist als Sprengmeister weiterhin gefragt.

Ein Leben lang Pionier - Von der NVA zur Bundeswehr in Havelberg

Zum Abschied aus der Bundeswehr hatte sich René Meier (links) von seinen Kameraden des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg einen Apfelbaum einer alten Sorte gewünscht. Er bekam drei.

Havelberg. - Er ist Pionier und Sprengmeister aus Leidenschaft. Auch wenn sich der Soldat des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg nun im Ruhestand befindet, ist das über Jahre in der Bundeswehr angeeignete Wissen von René Meier weiterhin gefragt. Im zivilen Bereich. Etwa wenn es darum geht, alte Brücken, Kühltürme, Tagebaubagger und Hochhäuser zu sprengen.