Im Versandzentrum von Hermes Fulfilment in Haldensleben sollen in den kommenden drei Jahren die tonnenschweren Regalbediengeräte in den Hochregallagern ausgetauscht werden. Weshalb das notwendig ist.

Haldensleben. - In den 61 schmalen Gassen der beiden Hochregallager im Versandzentrum von Hermes Fulfilment in Haldensleben fahren sie hin und her und bewegen dabei pro Stunde zusammen mehrere Tausend Kartons mit Neuware. Jedes der 39 Regalbediengeräte kann dabei bis zu 15 Kartons auf einmal transportieren. Sie sortieren die Kisten in chaotischer Lagerung entweder in freie Lagerplätze ein oder holen sie heraus, wenn Nachschub benötigt wird – und das voll automatisiert, fast rund um die Uhr. Der sogenannte Materialflussrechner registriert genau, an welchem Platz sich welcher Karton befindet, wo aktuell Lagerflächen frei sind und welches Regalbediengerät was tun soll.