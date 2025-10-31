Sie haben Nachbarn gefragt, Handzettel verteilt und das Internet durchforstet: Familie Schulz aus Meseberg sucht ihre geliebte Katze Minka seit knapp zwei Wochen - bisher erfolglos. Viele Menschen kennen die Situation. Tipps gibt es von einer Katzenexpertin aus Osterburg.

Wenn Minka plötzlich weg ist: Familie aus dem Kreis Stendal sucht verzweifelt nach ihrer Katze

„Haben alles versucht, um sie zu finden“

Vor einem Jahr hat sich Familie Schulz aus Meseberg in die kleine Katze Minka verliebt und sie aufgenommen.

Goldbeck. - „Wir vermissen Minka schmerzlich“, sagt Monika Knappe. Die Goldbeckerin ist liebevolle Mutter und Oma und seit kurzem auch Teilzeit-Mama einer kleinen Katze. Während die Familie aus Meseberg im Urlaub war und Oma Monika einmal mehr die Pflege übernahm, verschwand die etwa ein Jahr alte Minka in Goldbeck. Knapp zwei Wochen ist das nun schon her. „Wir haben alles versucht, um sie zu finden“, sagt Knappe, die die Hoffnung nicht aufgeben will.