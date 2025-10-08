Der Kalender 2026 vom Tierheim Satuelle ist nicht nur ein Weihnachtsgeschenk für Tierfreunde – die Fotos erzählen bewegende Geschichten und unterstützen gleichzeitig den Tierschutz. Wie der Erlös Hunden wie Anton hilft.

Tierheim Satuelle: Hund Anton ist das Titelmodel und hofft auf ein Zuhause

Ein starkes Team: Tierheimleiterin Kathrin Behrends und Fundhund Anton auf dem Titelblatt des neuen Kalenders 2026 vom Satueller Tierheim. Anton blickt trotz schwerem Start ins Leben nun voller Vertrauen in die Zukunft.

Satuelle - Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist – vielleicht schon zum Nikolaustag, zu Weihnachten oder einfach so – sollte einen Blick auf den neuen Kalender des Tierheims Satuelle werfen.