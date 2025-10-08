Geschenkidee mit Herz Tierheim Satuelle: Hund Anton ist das Titelmodel und hofft auf ein Zuhause
Der Kalender 2026 vom Tierheim Satuelle ist nicht nur ein Weihnachtsgeschenk für Tierfreunde – die Fotos erzählen bewegende Geschichten und unterstützen gleichzeitig den Tierschutz. Wie der Erlös Hunden wie Anton hilft.
08.10.2025, 18:00
Satuelle - Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist – vielleicht schon zum Nikolaustag, zu Weihnachten oder einfach so – sollte einen Blick auf den neuen Kalender des Tierheims Satuelle werfen.