weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Geschenkidee mit Herz: Tierheim Satuelle: Hund Anton ist das Titelmodel und hofft auf ein Zuhause

Geschenkidee mit Herz Tierheim Satuelle: Hund Anton ist das Titelmodel und hofft auf ein Zuhause

Der Kalender 2026 vom Tierheim Satuelle ist nicht nur ein Weihnachtsgeschenk für Tierfreunde – die Fotos erzählen bewegende Geschichten und unterstützen gleichzeitig den Tierschutz. Wie der Erlös Hunden wie Anton hilft.

Von Anett Roisch 08.10.2025, 18:00
Ein starkes Team: Tierheimleiterin Kathrin Behrends und Fundhund Anton auf dem Titelblatt des neuen Kalenders 2026 vom Satueller Tierheim. Anton blickt trotz schwerem Start ins Leben nun voller Vertrauen in die Zukunft.
Ein starkes Team: Tierheimleiterin Kathrin Behrends und Fundhund Anton auf dem Titelblatt des neuen Kalenders 2026 vom Satueller Tierheim. Anton blickt trotz schwerem Start ins Leben nun voller Vertrauen in die Zukunft. Foto: Anett Roisch

Satuelle - Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist – vielleicht schon zum Nikolaustag, zu Weihnachten oder einfach so – sollte einen Blick auf den neuen Kalender des Tierheims Satuelle werfen.