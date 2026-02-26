Die Sanierung des Ratsfischerhauses in Haldensleben nimmt Fahrt auf: Fachwerkbalken werden mit Leinöl behandelt, Lehmwände erhalten bald einen frischen Kalkanstrich. Schon nächste Woche sollen neue Fenster folgen.

Dirk Knüpfer (oben) und Linus Moske aus Halle streichen mit Leinöl das Gebälk des Ratsfischerhauses in der Stendaler Straße.

Haldensleben - Das Gebälk des Ratsfischerhauses in der Stendaler Straße wird eingeölt. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude nimmt immer mehr Gestalt an. Dafür sind Dirk Knüpfer und Linus Moske aus Halle angereist. Das letzte Mal waren die zwei Handwerker im Herbst vor Ort gewesen.