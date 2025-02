Auf Initiative des Haldensleber Roman Behrens ist ein Dokumentarfilm über die Welt des Whiskys in Magdeburg zu sehen. Was die Zuschauer bei der Europapremiere erwartet.

Hollywood in Europa

Haldensleben - Für alle, die sich für die Welt des Whisky und das, was dort hinter den Kulissen passiert, interessieren, gibt es am 20. März 2025 eine Filmpremiere im Oli-Kino Magdeburg.

Der Haldensleber Roman Behrens von der Whisky-Bar „The Malt Club“ präsentiert eine exklusive Vorführung in Zusammenarbeit mit der Scotch Malt Whisky Society und dem Hollywood-Regisseur Greg Swartz, bekannt für Filme wie „Reaperland“ oder „Trigger Happy“.

Langjährige Freunde

Bereits seit Jahren sind Behrens und der Regisseur Freunde, eine Filmvorstellung in Zusammenarbeit mit der Haldensleber Whisky-Bar sei da selbstverständlich gewesen. „Die Aufführung wird die Europa-Premiere sein. Der Film ,The Independent Bottlers’ ist eine Art Dokumentation die zeigt, wie es hinter den Kulissen der selbstständigen Abfüller aussieht,“ erklärt Behrens.

Dabei handelt es sich um Betriebe, die ihre Single Malt Whiskys nicht unbedingt selbst herstellen. Sie kaufen oft Fässer von den Destillerien und entscheiden dann, an welchem Zeitpunkt und mit welcher Alkoholstärke sie den Whisky abfüllen wollen. Aufgeteilt ist der Film in vier Abschnitte. Es ist der zweite Film nach „The Water of Life“, den der Regisseur über das Whisky-Handwerk herausbringt.

Musik und Whisky

Vor Ort im Magdeburger Oli-Kino wird Greg Swartz selbst sein, ebenso der Whisky Experte Udo Sonntag und der schottische Folksänger Robin Lang, der auch als bekannter Whisky-Barde unterwegs ist. Neben dem Film und der passenden Begleit-Musik von Robin Lang wird es dann auch ein Whisky Tasting geben.

„Es soll nicht nur etwas für die Augen und die Ohren geben, sondern auch für den Gaumen“, erklärt der Haldensleber Bar-Inhaber. „Es wird für jeden Besucher ein Verkostungspaket mit sieben Fläschchen geben. Die kann er dann während des Filmes trinken oder später zu Hause.“