Coronavirus Im Impfzentrum in Haldensleben werden letzte Aktionen und die Schließung vorbereitet

Am 30. September 2021 schließen sich im Impfzentrum in Haldensleben die Türen für immer. Deswegen bereitet das Impfteam derzeit letzte Sonderaktionen wie die Auffrischungsimpfung in Pflegeeinrichtungen vor.