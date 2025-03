Am 16. März wird der Landrat für die Börde gewählt. Drei Kandidaten bewerben sich um den Posten. Die Volksstimme stellt sie vor. Heute: Amtsinhaber Martin Stichnoth (CDU).

In der Verwaltung zu Hause

Haldensleben. - Die Zeit sei unglaublich schnell vergangen, findet Martin Stichnoth mit Blick auf die vergangenen sieben Jahre, in denen er das Amt des Landrates bekleidet hat. Geht es nach ihm, könne er auch noch einmal sieben Jahre weitermachen. Er sei einfach Landrat aus Leib und Seele, sagt der Amtsinhaber, der sich am 16. März wieder zur Wahl stellt. „Weil ich ganz einfach in dem Job aufgehe.“