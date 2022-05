Intel sorgt für neue Stelle im Landkreis Börde

In der Kreisverwaltung des Landkreises Börde hat sich in diesem Monat einiges Verändert. Einige Mitarbeiter wurden verabschiedet, andere haben neue Posten bekommen. Was Intel damit zu tun hat.

Haldensleben - Alles neu macht der Mai – so heißt es doch. So, oder zumindest so ähnlich, kann man es auch in der Kreisverwaltung des Landkreises Börde sehen. Denn dort gibt es seit diesem Monat einige personelle Änderungen. Zudem wurden zwei Sachgebiete, die Feuerwehr und Katastrophenschutz betreffen, zusammengelegt.