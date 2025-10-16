Digitaler Wettbewerb Ist das Deutschlands Lieblingsshop? Elektrofachgeschäft aus Haldensleben macht bei Abstimmung mit
Das Haldensleber Elektrofachgeschäft „EP: Jordan“ steht zur Wahl zu Deutschlands Lieblingsladen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 20. Oktober.
16.10.2025, 08:15
Haldensleben - Deutschland sucht den Lieblingsladen – und aus Haldensleben ist das Elektrofachgeschäft „EP: Jordan“ unter den möglichen Kandidaten für den Titel. Durchgeführt wird die Online-Abstimmung von der Initiative „Deutschland kauf lokal.“