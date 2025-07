In Haldensleben gehen immer weniger Kinder in die Kitas. Wie viele Kitaplätze es in der Stadt gibt.

Haldensleben. - Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt wird immer älter und die Geburtenzahlen gehen zurück. Das hat Auswirkungen auf die benötigten Betreuungsplätze in den Kitas und den Horten an den Schulen. In einigen Städten und Gemeinden wie Halle und Osterwieck im Landkreis Harz wurde bereits über die Streichung von Betreuungsplätzen und der Schließung von ganzen Einrichtungen diskutiert.