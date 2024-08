Jochen Dettmer aus Belsdorf hat einen von 17 „Kulinarischen Sternen“ in Sachsen-Anhalt gewonnen. Nun ist die Auszeichnung auch für jedermann sichtbar. Womit er gewonnen hat.

Jochen Dettmer macht in Wurst - mit Sternchen

Jochen und Jutta Dettmer vom Hof an der Eiche haben zum zweiten Mal einen Kulinarischen Stern erhalten. Wolfgang Zahn (links), Projektleiter Landwirtschaft der Agrar-Marketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt, überreicht die Auszeichnung.

Belsdorf - In der Kategorie „Fleisch- und Wurstwaren gegart“ haben Jochen und Jutta Dettmer vom Hof an der Eiche in Belsdorf einen „Kulinarischen Stern“ errungen. Und das schon zum zweiten Mal in Folge.