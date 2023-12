Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Streetwork ist in Haldensleben fester Bestandteil der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene. Seit zehn Jahren ist Gerald Tiedge als Streetworker in der Stadt im Einsatz und sucht die Jugendlichen dort auf, wo sie sich am liebsten treffen: Auf der Straße. Im Sozialausschuss berichtet der 64-Jährige von Schwerpunkten seiner Arbeit, von Herausforderungen und Brennpunkten in der Stadt.